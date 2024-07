Ce spun martorii oculari despre tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump

Participanții la mitingul electoral al lui Donald Trump au trăit momente de confuzie și panică. Oamenii au povestit moment cu moment cum s-a desfășurat în care un bărbat a tras cu o pușcă de pe acoperișul unei clădiri învecinate asupra fostului președinte. Martorii au observat inițial un individ înarmat târându-se pe acoperiș, moment în care au alertat agenții de securitate. Se pare că această vigilență i-ar fi salvat viața lui Trump, potrivit

🚨EYE WITNESS SAYS SHOOTER BEAR CRAWLED ON THE ROOF WITH A RIFLE WHILE DONALD TRUMP WAS SPEAKING

🚨WITNESS HAD STARTED POINTING TO THE ROOF AS SECRET SERVICES STARTED TO LOOK OVER

🚨SECONDS LATER SHOTS WERE FIRE AND THE TARGET WAS NEUTRALIZED

