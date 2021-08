Cel mai îndelungat război al SUA s-a încheiat oficial. Talibanii au celebrat finalizarea retragerii americane din Afganistan cu focuri de armă: „Nu pot să îmi exprim fericirea în cuvinte” (FOTO)

SUA a finalizat retragerea din Afganistan, luni noapte, și a pus astfel capăt celui mai îndelungat război al său, într-o ieșire marcată de atentatele teroriste în care au fost uciși peste 180 de afgani și 13 militari americani.

Mii de soldați au păzit Aeroportul Internațional din Kabul în ultimele săptămâni, în susținerea misiunilor de evacuare aeriană – a fost cel mai mare efort de evacuare din istorie, spune președintele american Joe Biden.

Gen. Frank McKenzie, șeful Comandamentului Central al SUA, a anunțat finalizarea operațiunii și a precizat că ultimele avioane au decolat de pe Aeroportul Internațional din Kabul la puțin timp după miezul nopții.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021