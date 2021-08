Joe Biden, primele declarații după atentatele din Kabul: Viețile pierdute astăzi au fost date în serviciul libertății / A fost un efort de evacuare cum nu a mai fost văzut în istorie / Îi vom face pe teroriști să plătească (VIDEO)

Președintele SUA, Joe Biden, a susținut o primă conferință de presă după atacurile teroriste de la Aeroportul Internațional din Kabul, revendicate de ISIS-K, în care au fost uciși cel puțin 60 de afgani și 12 militari americani. Liderul de la Casa Albă a subliniat că America nu se va lăsa intimidată și le va da un răspuns pe măsură teroriștilor. Totodată, el a spus că efortul de evacuare a fost unul fără precedent pe fața Pământului și că americanii omorâți și-au dat viața „în serviciul libertății, în serviciul securității și în serviciul altora, în serviciul Americii”.

Joe Biden, primele declarații după atentatele teroriste de la aeroportul din Kabul

„Un atac comis de grupul cunoscut ca ISIS-K a luat viețile membrilor de serviciu americani, gărzilor de la aeroport și a rănit grav multe alte persoane. A rănit și un număr de civili, iar civilii au fost, de asemenea, omorâți. Am fost angajat toată ziua într-un contact constant cu comandanții militari de aici, de la Pentagon, precum și cu cei din Afganistan și de la Doha. (…) Situația de la sol este încă în evoluție și primesc constant informații. Se poate spune despre acești membri de serviciu americani care și-au dat viața că au fost niște eroi, eroi care au fost implicați într-o misiune altruistă și periculoasă pentru a salva viețile altora, parte dintr-un efort de evacuare cum nu a mai fost văzut în istorie, cu peste 100.000 de cetățeni americani, parteneri ai americanilor, afgani care au colaborat cu noi și alte persoane care au fost preluate în siguranță în ultimele zile, doar în ultimele 12 ore au fost scoși alți 7.000. Au fost parte din cea mai curajoasă, cea mai altruistă și cea mai capabilă armată a lumii și sunt parte din ceea ce eu numesc simplu fibra Americii, coloana vertebrală a Americii, ceea ce are mai bun țara de oferit”, a declarat șeful statului american.

Președintele SUA a amintit de regretatul său fiu, Beau Biden, care a fost diagnosticat cu cancer cerebral la revenirea din Irak și care în cele din urmă a decedat, și a subliniat că el și prima doamnă a Statelor Unite înțeleg drama prin care trec familiile americanilor uciși în atacurile de joi.

„Jill și cu mine avem inimile îndurerate, cum sunt convins că le aveți și voi, pentru toate acele familii afgane care i-au pierdut pe cei iubiți, inclusiv copii mici, și suntem revoltați pe cât avem inima de rănită. (…) Și noi simțim, cum simțiți și voi, ce simt astăzi familiile acestor bravi eroi, ai acest sentiment de parcă te înghite o gaură neagră în străfundul pieptului, nu există nicio cale de ieșire, (…) dar știu asta, avem o obligație continuă, o obligație sacră față de voi toți, față de familiile acelor eroi, iar o obligație nu este temporară, durează pentru totdeauna. Viețile pe care le-am pierdut astăzi au fost vieți date în serviciul libertății, în serviciul securității și în serviciul altora, în serviciul Americii”, a adăugat Joe Biden.

Încă nu există nimic care să sugereze că talibanii ar fi fost implicați în atacuri, spune gen. McKenzie.

Șeful Comandamentului central al SUA menționase anterior că încă nu există niciun indiciu care să sugereze vreo conspirație între talibani și teroriștii care au efectuat atacul.

„Dacă am sau nu încredere în ei… acesta este un cuvânt pe care l-aș folosi cu grijă. M-ați auzit spunând-o înainte, `nu este ceea ce spun, este ceea ce fac`. Au motive pragmatice pentru care își doresc să plecăm de acolo până la 31 august. Vor să recapete aeroportul. Noi vrem, de asemenea, să plecăm până atunci, dacă este posibil să facem asta. Prin urmare, împărtășim un obiectiv comun. Cât timp ținem în viață obiectivul comun, a fost folositor să colaborăm cu ei. Au redus o parte din îngrijorările noastre de securitate și au fost folositori când am lucrat mai departe cu ei”, a declarat generalul McKenzie, întrebat dacă are încredere în talibani.