Cel puțin o persoană a murit, după ploile torențiale și inundațiile din Emiratele Arabe Unite. Ce spun oamenii de știință despre acest fenomen

Molozul de și inundațiile din Emiratele Arabe Unite a început să fie curățat, miercuri, 17 aprilie, de autoritățile și comunitățile locale. Cel puțin o persoană a murit, iar casele și afacerile au fost avariate în urma unei rare furtuni torențiale, scrie .

Amploarea pagubelor nu a fost clarificată imediat, în timp ce lucrătorii de urgență încercau să dreneze drumurile inundate din întreaga țară, la câteva ore după ce ploaia torențială a încetat marți.

Emiratele Arabe Unite au înregistrat un record de precipitații, 254 mm care au căzut în mai puțin de 24 de ore în Al Ain, un oraș de la granița dintre EAU și Oman, conform centrului național de meteorologie. Aceasta a fost cea mai mare cantitate de când au început înregistrările în 1949, înainte ca EAU să fie formate în 1971.

