O centrală electrică din regiunea rusească sudică Rostov, de la granița cu Ucraina, a fost cuprinsă de flăcări miercuri, 14 iunie. Rușii neagă informațiile din presa local potrivit căreia incendiul a avut loc din cauza unei explozii.

Mai multe imagini cu centrala care arde din temelii au fost publicate pe Internet. Este vorba despre centrala Novocerkaskaia, situată la 50 de kilometri sud-este de regiunea ucraineană Donețk, fiind parțial ocupată de ruși.

Flăcările acoperiseră la un moment dat o suprafață de 200 de metri pătrați. Vasili Golubev, guvernatorul regiunii Rostov, susține că pompierii au reușit să stingă flăcările.

Trei dintre angajații centralei au fost spitalizați cu răni, a mai spus Golubev, potrivit .

Clean coal Novocherkassk [Rostov] Power Plant 200m2 roof fire in Energy Block 6 is due to the „Coke Block Effect” by the other 5 Blocks says Belgorod GovGladkov, Rostov Gov Golubev coke blocked him, requesting he stick to his own damn fires

