Ceremonia de deschidere a JO 2024, satirizată de o revistă franceză: „Festivitatea de închidere va fi și mai frumoasă” (FOTO)

Ceremonia de deschidere a JO 2024, care după ce pe scenă a apărut un grup de persoane la masă care făcea trimitere la „Cina cea de taină”.

Rolul principal în „Cina cea de taină” de la Jocurile Olimpice 2024 a fost Barbara Butch, cunoscută pentru activismul LGBTQ+. Acest moment a stârnit un val de revoltă în rândul creștinilor.

Revista Charlie Hebdo a titrat ironic în numărul tipărit miercuri „Festivitatea de încheiere va fi și mai frumoasă”.

Coperta revistei a devenit imediat virală pe Internet.

În paginile revistei se regăsește și un editorial semnat de Laurent „Riss” Sourisseau: „Ceremonia de deschidere a avut o oarecare ambiguitate. S-a dorit a fi una modernă și incluzivă, dar a avut loc în Paris, un templu al clasicismului”, scrie .

The satirical magazine Charlie Hebdo revealed the secret:

„Olympic Games: The closing ceremony will be even more beautiful”…

