Charles Michel, după vizita în Odesa: „Kremlinul vrea să suprime spiritul vostru de libertate şi de democraţie. Sunt absolut convins că nu are nicio şansă să reuşească”

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a efectuat luni alături de premierul ucrainean Denîs Şmîhal în oraşul-port Odesa.

Charles Michel a comunicat un mesaj de sprijin categoric ucrainenilor, în cadrul vizitei la Odesa, unde pentru o scurtă perioadă de timp datorită atacurilor cu rachete asupra regiunii, potrivit .

„Kremlinul vrea să suprime spiritul vostru de libertate şi de democraţie. Sunt absolut convins că nu are nicio şansă să reuşească”, a susținut Charles Michel într-un mesaj video publicat pe contul său de Twitter, la câteva ore după ce la Moscova a avut loc marea paradă de 9 mai din Piaţa Roşie.

„Nu sunteţi singuri. ”, a menționat preşedintele Consiliului European adresându-se ucrainenilor.

„Vom fi alături de voi atâta timp cât va fi nevoie”, a spus în continuare Charles Michel, asigurând că Uniunea Europeană „va ajuta la construirea unei ţări moderne şi democratice, orientată spre viitor”.

Înaltul responsabil european „într-un creuzet al culturii şi istoriei europene”, într-un moment când „războiul face din nou ravagii” pe continent.

Într-un alt videoclip publicat de serviciul său de presă, Charles Michel apare într-o vestă antiglonţ, vizitând portul Odesa şi uitându-se la clădirile lovite de tiruri, însoţit de premierul ucrainean Denis Şmâgal, guvernatorul regiunii Odesa, Maksim Marcenko şi de gărzi înarmate.

I came to celebrate in , the city where Pushkin said that „you can feel Europe.”

And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.

You are not alone.

The EU stands with you.

— Charles Michel (@eucopresident)