China: Cea mai mare migrație din lume a început. Oamenii se întorc acasă să sărbătorească Anul Nou Chinezesc

Cea mai mare migrație din lume a început în . Oamenii se întorc în orașele natale să sărbătorească , scrie .

600 de milioane de călătorii

Festivitățile încep miercuri și durează 40 de zile.

Autorităţile estimează că vor fi făcute peste 600 de milioane de călătorii cu trenul şi avionul.

Pentru milioanele de studenţi care învaţă în marile oraşe, departe de satele lor, companiile feroviare au suplimentat numărul de vagoane şi trenuri.

Sunt și persoane care au vrut să se asigure că ajung acasă și și-au luat bilete din timp pentru a sărbători și a lua mesele în familie, încă de weekendul trecut.

De asemenea, majoritatea fabricilor şi uzinelor s-au închis deja în China.

”Suntem foarte fericiți, foarte bucuroși! Familia se adună, în sfârşit! Putem merge acasă!”; „După un an întreg, familia este nerăbdătoare să se adune și să se bucure de un festin”; „A trecut aproape un an de când nu am mai fost acasă. Am fost departe de părinţi şi familie. Abia aştept să ajung!”, au declarat oamenii.

Aeroporturile devin tot mai aglomerate.

În această perioadă, urmează să aibă loc 90 de milioane de călătorii cu avionul în China. Mulţi chinezi vor celebrea Anul Nou în Japonia, Thailanda, Singapore şi Coreea de Sud.

Anul Nou Chinezesc este cunoscut și sub numele de Anul Nou Lunar sau Festivalul Primăverii. El reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din China.

Anul acesta, 2025, va fi . El simbolizează înțelepciunea și transformarea în cultura chineză.