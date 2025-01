„360 de grade”, cu Alina Bădic: Horoscop chinezesc 2025. Cum arată Anul Șarpelui de Lemn pentru fiecare zodie (VIDEO)

În zodiacul chinezesc, urmează Anul Șarpelui de Lemn. Prin urmare, acesta a fost subiectul central al emisiunii „360 de grade”, moderată de astrologul Alina Bădic pe B1 TV. Invitații speciali au fost Marian Golea, specialist în metafizica chineză, și Anca Dimancea, specialist în zodiacul chinezesc.

Ce zodie ești în horoscopul chinezesc

Semnele zodiacului chinezesc, în funcție de anul nașterii:

Șobolan: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bivol: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigru: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Iepure: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragon: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Șarpe: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Cal: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Capră / Oaie: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Maimuță: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Cocoș: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Câine: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Mistreț: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Horoscop chinezesc 2025. Predicții pentru fiecare zodie

Șobolanul

Trebuie să aibă grijă la pericolul de mici accidentări. Să fie atenți nativii Șobolan inclusiv la coborâtul scărilor, de exemplu. Atenție la acțiunile intempestive, poate negândite câteodată. Atenție și la pierderile financiare, la dușmanii ascunși și la alianțele pe care le fac! Nu e momentul să schimbe locul de muncă.

Bivol

E foarte ajutat de zodia Șarpe, dar are o stea a distrugerilor. Să fie calm și să nu devină agresiv, să aibă răbdare! Muncă din greu anul acesta și uneori nu simte rezultatele imediat. Nativii Bivol vor simți abia în a doua parte a anului rezultatele muncii lor, deci trebuie să aibă răbdare. Obstacolele le depășesc cu răbdare și tenaciate. Atenție la conflicte, căci vor fi provocați! Nu sunt avantajate călătoriile.

Tigru

Are și el această stea negativă a distrugerii. Înșelătorii, furturi, dezamăgiri. Oportunitățile pot să apară mai mult spre final de an, în toamnă și iarnă. Să încerce să-și etaleze talentele și cunoștințele. Atenție la conflictele verbale!

Iepure

E foarte frumos aspectat în acest an! Are parte de prosperitate, numai că și la nativii Iepure călătoriile pot fi cu ceva probleme dacă merg în țări cu predispoziții la dezastre naturale. Atenție la colegii de serviciu și la rudele mai răutăcioase, căci există o predispoziție spre conflicte cu aceștia. Pentru părinți: atenție dacă ai voștri copii sunt nativi Iepure, că vor fi mai încăpățânați anul acesta. În rest, an foarte bun pe carieră și-și pot îmbunătăți sănătatea.

Dragon

Nativii Dragon scapă de tot acel balast și acele chestii urâte pe care le-au avut anul trecut și, mai mult, vine steaua succesului și a victoriilor! Spiritualitatea îi ajută extraordinar. Singura mică problemă e că trebuie să-și gestioneze temperamentul mai impulsiv, pentru că vo fi și ei provocați. Pot să ajungă în poziție de conducere. E momentul să ceară o funcție mai înaltă. Dacă vor, își pot schimba locuința, locul de muncă. Își îmbunătățesc sănătatea. Pot face schimbări fără frică! De asemenea, Dragonii îi pot ajuta și pe alții.

Șarpe

Nativii Șarpe trebuie să se asigure că vitalitatea le e ajutată, atenție la sănătate, la planul profesional, la Cu toate că au steaua succesului și a victoriilor, s-ar putea să fie puțin copleșiți de anumite energii benefice și să nu știe când să le folosească. Deci să nu piardă trenul! Succesul profesional e bine aspectat, dar trebuie niște protecții. Cea mai delicată zonă e lipsa de încredere în cei de lângă ei. Dar tocmai încrederea în cei din jurul lor le aduce succes! Măcar în ei să aibă încredere, căci au intuiție și inspirație.

Cal

E un an cu noroc divin maxim, Calul e foarte inspirat, are mentori. E atât de puternic, încât îi poate ajuta și pe ceilalți. E bun orator, profesor. Avantajați cei care lucrează în domenii care necesită creativitate, imaginație. Vor reuși în foarte multe aspecte ale vieți, și în relații, și cu sănătatea și profesional-financiar.

Oaia/Capra

Are un an bun, are o stea a prosperității, dar trebuie să aibă grijă la oamenii invidioși, geloși. Steaua prosperității își pierde din putere și atunci au nevoie de remedii. Mai avantajate sunt femeile. Atenție la sănătate – sistem digestiv, aparat reproducător, sistem glandular. N-ar strica un control. Succesul e condiționat de alierea cu cineva, de atașarea la un mentor.

Maimuță

Beneficiază de Pecetea Cerească, deci un ajutor nesperat vine de la cineva, la un moment dat. Când crede că s-a blocat, fix atunci primește ajutor! Din păcate, are o vitalitate scăzută și trebuie să se odihnească mai mult. Să fie atenți la ce le spune corpul, ca Din cauza succesului profesional, ar putea să uite de ei. Deci e obligatoriu să se odihnească!

Cocoș

Scapă de energiile urâte de anul trecut. Vine o stea a dragostei și a învățăturii. Deci sunt avantajați cei ce au examene, interviuri, cei care au de luat decizii importante. Trebuie să acționeze, să fie activi! Trebuie să se odihnească, să fie atenți la nevoile personale, la sănătate. Orice observă în neregulă, să meargă la medic! Casa cimitirelor poate să aducă o problemă cu cineva mai în vârstă din familia lor. Asta îl va implica emoțional.

Câine

Nativii Câine sunt un pic mai afectați. Sunt secați de energie. Cineva din familie poate să aibă o afecțiune, să sufere o operație. Automat, asta îi consumă și pe ei. Totuși, ei au forță și putere să-i ajute pe cei în nevoie. Să fie atenți și la posibilitatea unor certuri cu un membru al familiei. Atenție și pentru cei care sunt în procese, nu sunt prea avantajați să câștige.

Mistreț

Pentru nativii Mistreț e un an de conflict. Apar obstacole, certuri. Trebuie să evite disputele pe cât posibil. Energie mai ostilă chiar și la locul de muncă. Să evite conflictele cu colegii, mai ales superiorii. Să încerce să discute, să nu fie aroganți. Probleme cu comunicarea, s-ar putea ca Mistreții să fie înțeleși greșit. Să aibă răbdare să explice din nou, fără impulsivitate, fără răzbunări, căci s-ar putea să fie tentați să se răzbune. Partea emoțională va prima. Multă răbdare, să nu răspundă cu aceeași monedă când se simt trădați sau dezamăgiți. Tendință de a cheltui mulți bani.