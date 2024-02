Anul Nou Chinezesc 2024. Ce surprize aduce Anul Dragonului de Lemn

Se apropie , în această lună fiind sărbătorit Anul Dragonului de Lemn. Pregătirile sunt în toi pentru Festivalul Primăverii care va avea loc pe 10 februarie.

Anul Nou Chinezesc începe pe 10 februarie

Anul acesta, trecerea de la Anul Iepurelui la Anul Dragonului de Lemn va avea loc pe 10 februarie. Anul Dragonului de Lemn va fi un an al norocului şi al succesului. Totodată, pentru că lemnul este asociat cu dezvoltarea şi armonia, este un an bun pentru persoanele care vor să iasă din zona de confort, scrie .

Data Anului Nou Chinezesc se schimbă în fiecare an, dar se încadrează întotdeauna între 21 ianuarie şi 20 februarie.

Conform calendarului chinezesc, Anul Nou începe în a doua Lună Nouă de după solstiţiul de iarnă.

Pe măsură ce această sărbătoare se apropie, vânzările de produse cu elemente specifice au avut o adevărată creştere.

În China, dragonul este considerat a fi un simbol al norocului, al puterii, dar şi al averii.

Tradiţii şi superstiţii de Anul Nou Chinezesc

China fiind un stat multinaţional, fiecare naţionalitate are tradiţii diferite în legătură cu Anul Nou. Însă, pentru toate naţionalităţile, masa din seara de Revelion, numită „Masa Reîntregirii”, reprezintă un moment important pentru fiecare familie.

Cina reuniunii, cea mai importantă masă a anului, are loc în seara zilei în care vechiul an se încheie, iar cel mai important fel de mâncare este colţunaşul.

Ulterior, în prima zi a noului an, oamenii se îmbracă cu haine noi, fac vizite rudelor şi prietenilor sau primesc invitaţi.

consideră că ceea ce fac la începutul unui nou an le va influenţa norocul în anul care începe. A sta treaz în ajun şi a spune cuvinte de apreciere familiei/prietenilor, după ce ceasul bate miezul nopţii; dăruirea de pachete roşii copiilor şi bătrânilor pentru alungarea ghinionului (demon Nian); decorarea casei cu pomi de kumquat (care simbolizează bogăţia şi norocul); purtarea culorii norocoase şi consumul de alimente norocoase, cum ar fi găluştele de orez (unitate familială), alunele prăjite acoperite cu făină (vitalitate), fursecurile cu nuci (fericire) etc. sunt modalităţi populare de a asigura aducerea norocului în noul an. Mulţi copii chinezi poartă pălării sau pantofi cu imaginea animalului corespunzător noului an, pentru a avea noroc, conform sursei citate.