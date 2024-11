Chris Martin a salvat un copil în timpul unui concert din Sydney. Micuțul era la un pas să fie strivit de mulțime (VIDEO)

Chris Martin, a salvat un copilaș, în timpul concertului din Sydney, care urma să fie strivit de mulțime.

Solistul a întrerupt concertul pentru câteva momente când i s-a adresat băiețelului: „Nu trebuie să fii strivit de toţi aceşti adulţi”, a spus Chris Martin. Copilul a fost ridicat deasupra barierelor și a fost adus mai aproape de scenă, conform

„Stai aici, fraţiorul meu… te simţi mai bine? Vom avea grijă de tine”, a adăugat

Gestul cântărețului a fost foarte apreciat de întreaga mulțime care l-a aplaudat.

