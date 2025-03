Monica Anghel: „Astăzi am mâncat puțin mai mult pentru că știam că trebuie să cânt”. Ce ritual are cântăreața, înaintea unui concert

a dezvăluit că are un , pe care îl face înaintea elor, scrie .

Ritual, înainte de concert

Monica Anghel a susținut un concert pentru lansarea noului single și a dezvpluit ce face înainte de concerte.

„Astăzi am mâncat puțin mai mult pentru că știam că trebuie să cânt. Am mâncat la ora 14 niște orez simplu, o salată verde și am băut și un kefir. Nu trebuie să combini mai multe tipuri de proteine și nu e foarte bine că am băut și un kefir dar în seara asta o să fie un consum mai mare, o să cânt, și până mâine nu mai mănânc nimic, e perfect. În cazuri de regim și dietă, mai mult de 75% se rezolvă din bucătărie”, a mărturisit Monica Anghel.

De asemenea, artista a dezvăluit cum a luat naștere noul ei single și cât de bine a colaborat cu compozitorul ei, Lazăr Cercel.

„În urmă cu ceva timp, m-am întâlnit cu Lazăr Cercel și cu Ioana Hasotti Cristescu la birou la Electrecord și a fost o discuție foarte deschisă, pentru că eu doar așa funcționez. După aceea, Lazăr mi-a prezentat această piesă care mi-a plăcut enorm din primul moment. Este o piesă de dragoste foarte frumoasă, care sunt convinsă că se va lipi de sufletele tuturor, chiar dacă au avut decepții în dragoste, chiar dacă nu au avut, nu are cum să nu îți placă această piesă. Este scrisă într-o asemenea energie, încât este imposibil să nu îți placă această piesă”, a declarat Monica Anghel.