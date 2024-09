Clip video șocant. Un copil a fost filmat în timp ce vapa o țigară electronică, într-o mașină (VIDEO)

Un videoclip în care apare un copil care a devenit virală pe Internet, stârnind în același timp un val de reacții.

Un alt copil, care era în aceeași mașină, a fost auzit cum tușea din cauza fumului provocat de țigara electronică.

Pe măsură ce vaporii se revarsă din țigara electronică, celălalt copil din mașină poate fi auzit tușind și cum îi spune bebelușului „Mă înecici cu vape-ul”.

Clipul video ar fi fost trimis pe WhatsApp, iar ulterior a ajuns pe platforma socială X (fosta Twitter).

„Uau, acesta este unul dintre cele mai șocante lucruri pe care le-am văzut”, spune un utilizator X.

„Acesta este abuz asupra copiilor”, a scris un altul.

„Este ABSOLUT condamnabil, dacă nu chiar criminal din partea acestor părinți oribili”, a spus un al treilea utilizator, potrivit .

Persoana care a făcut public videoclipul a scris: „Mie mi se pare destul de real, nu este nici primul video pe care l-am văzut cu un copil care fumează una din asta, dar cu siguranță este cel mai tânăr din ce am văzut”.

