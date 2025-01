Congo: Mercenarii români angajați de Horațiu Potra sunt evacuați din baza ONU din Goma, unde erau sub asediul rebelilor (VIDEO, FOTO)

Circa 300 de mercenari români, contractați în armata privată administrată de Horațiu Potra, sunt evacuați din Congo și vor reveni în România, după ce zile în șir au fost sub asediul rebelilor din gruparea M 23, aflată în conflict cu autoritățile guvernamentale congoleze.

Ministerul Afacerilor Externe interinstituțională pentru salvarea acestor români. „Criza din estul RDC este deosebit de gravă având implicații militare, umanitare și diplomatice, existând un număr foarte mare de refugiați civili în mișcare ca urmare a conflictului dintre grupările înarmate și armata RD Congo. La acest moment, majoritatea cetățenilor români este retrasă în baza MONUSCO din Goma”, informase recent MAE.

Acum, acești români sunt în plin proces de revenire în țară:

Flash news 🚨 🚨 🚨

🇨🇩Today close to 300 Romanian mercenaries who have been hiding in the Monusco HQ are crossing from Goma to Rubavu – they have been granted safe passage and will proceed to Kigali where they will fly back to Romania. Freedom is coming!!!

Via

— Kivu News 24 (@kivunews24)