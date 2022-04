Coordonatorul ONU merge la Zaporojie pentru a pregăti o posibilă evacuare din Mariupol (video)

Coordonatorul sistemului ONU în Ucraina, Osnat Lubrani, a anunțat o călătorie la Zaporojie pentru a se pregăti pentru o posibilă evacuare din Mariupol.

Momentan, Osnat Lubrani nu a oferit mai multe detalii despre vizita sa. Nu se știe încă despre ce fel de evacuare este vorba și dacă aceasta se referă la oamenii care se ascund pe .

The SG has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need.

— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani)