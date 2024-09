Copiii suedezi vor începe școala cu un an mai devreme și vor renunța la joacă pentru matematic, scris și citit

Copiii din Suedia urmează să înceapă școala la șase ani din 2028, cu un an mai devreme decât în ​​prezent, într-o revizuire a sistemului educațional al țării care semnalează o trecere de la predarea materiilor prin joacă pentru c .

Suedia consideră că preșcolarii trebuie să învețe mai devreme să citească și să scrie sau să calculeze

Guvernul a anunțat planurile de a înlocui un an preșcolar obligatoriu pentru copiii de șase ani, cunoscut sub numele de förskoleklass, cu un an suplimentar în grundskola (școala primară), anunță .

Guvernul de coaliție de centru-dreapta, condus de moderati și susținut de extrema dreaptă a democraților suedezi, a anunțat planul înainte de prezentarea bugetului pentru 2025, care urmează să fie joi. Planul datează de la guvernul anterior și este susținut și de social-democrații de stânga.

Ministrul Educației, Johan Pehrson, a spus că „școala trebuie să se întoarcă la elementele de bază” și a adăugat că se va pune un accent mai puternic pe învățarea timpurie a cititului și scrisului, precum și a matematicii.

„Acest lucru ar trebui să-i facă pe elevi să aibă o oportunitate mai bună de a-și dezvolta abilități de bază, cum ar fi cititul, scrisul și numărarea și pentru a-și atinge obiectivele în școală”, a spus el.

Criticii spun că planul contravine cercetării care arată că dezvoltarea copiilor este susținută cel mai bine de medii de învățare bazate pe joacă, încurajându-i să exploreze, să creeze și să se dezvolte prin joacă, curiozitate și explorare ghidată. Liderii sindicali se tem că această mișcare ar putea duce la concedierea multor profesori preșcolari de specialitate.

Åsa Westlund, purtătorul de cuvânt al social-democraților pentru educație, a declarat că sprijinul partidului său pentru plan depinde de menținerea unui amestec de învățare și joc în ceea ce a spus ea că ar trebui să acționeze ca o „punte între preșcolar și școală”.

Alte măsuri educaționale care vor fi prezentate în buget includ investiții în „școli de urgență” pentru relocarea temporară a copiilor atunci când există probleme la școală, investiții mai mari în manuale și finanțare pentru formarea profesorilor și a profesorilor preșcolari.