Corpul celui de-al doilea alpinist mongol a fost găsit pe Everest, la peste 8.0000 de metri altitudine

Corpul celui de-al doilea alpinist mongol dispărut pe Muntele Everest a fost găsit, conform anunțului făcut duminică de agenția organizatoare a expediției. Acesta reprezintă al doilea deces confirmat pe „Acoperișul lumii” în acest sezon de alpinism în Nepal.

Usukhjargal Tsedendamba, în vârstă de 53 de ani, și Prevsuren Lkhagvajav, în vârstă de 31 de ani, doi alpiniști mongoli care încercau să escaladeze Everestul (8.849 metri), au pierdut contactul cu echipa de suport pe 12 mai, după ce au ajuns la altitudinea de 7.900 metri. Cei doi se aflau în Tabăra IV, la mai puțin de un kilometru de vârf.

Trupul lui Usukhjargal Tsedendamba a fost găsit la o altitudine de 8.600 de metri, vineri dimineață, după mai multe zile de căutări îngreunate de condițiile meteorologice nefavorabile. Trupul lui Purevsuren Lkhagvajav a fost descoperit în locul numit „Balconul”, la aproximativ 8.400 de metri altitudine.

