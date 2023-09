Cum au scăpat mirii cu viață de la nuntă lor, din Irak, în timpul calvarului

Mirii au reușit să scape cu viață de la , care s-a transformat într-un calvar. Un incendiu a izbucnit, iar mulți invitați au rămas blocați și 115 au murit. Dintre cei răniți, 50 sunt în stare critică.

Hanee și Revan despre care s-a crezut că au decedat în timpul tragediei, dar ei au reușit să scape cu viață și se află la spital unde primesc îngrijiri medicale, pentru că sunt afectați psihic de iadul dezlănțuit în ziua care ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă din viața lor, notează

Tatăl mirelui a confirmat că tinerii au supraviețuit, pentru că au fugit afară prin bucătărie.

Incendiul a pornit de la artificiile aprinse la dandul miriilor, astfel că nunta abia începuse când tragedia s-a întâmplat.

Focul a cuprins numaidecât toată sala, iar materialele ușor inflamabile de la amenajările interioare nu au făcut altceva decât să extindă flăcările.

O parte din invitați au ars de vii sau sufocați, iar dintre cei răniți, 50 se află la spital în stare critică, unii având arsuri pe tot corpul.

Video shows the moment fire broke out in a weeding in Hamdaniyah

110 dead including bride and groom

550 injured

