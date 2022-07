Danemarca: Atacatorul de 22 ani ani, care a omorât trei oameni într-un centru comercial, a spus victimelor că arma e falsă

Trei oameni au murit și alții au fost răniți în urma atacului armat de duminică, dintr-un centru comercial din Danemarca. Suspectul arestat de polițiști este un danez, în vârstă de 22 de ani. În acest context, a fost deschisă o anchetă, care nu exclude ipoteza unui act terorist, notează

Martorii sunt în stare de șoc

Martorii au afirmat că suspectul a spus victimelor că arma este falsă, pentru a le apropia mai mult de el.

„Eram în drum spre mall pentru câteva cumpărături de la supermarket. Chiar când intram am auzit mai multe împușcături. În acel moment nu m-am gândit că ar fi împușcături, pentru că nu e ceva ce îți imaginezi că se întâmplă într-o țară ca Danemarca.

Imediat după aceea, am văzut oameni fugind, țipând, plângând. Atunci mi-am dat seama că se întâmplă ceva grav.

Urma să comandăm ceva de mâncare și am auzit împușcături. Una, două, trei, patru împușcături. I-am spus fiicei mele care tocmai se așezase la masă, să se culce la pământ. Apoi am fugit într-o toaletă și am încuiat ușa, a afirmat o femeie care era în mall cu un copil”, a povestit un tânăr.

Potrivit șefului poliției din Copenhaga, victimele agresorului sunt un bărbat de 40 de ani și doi tineri.

„Suntem convinși că suspectul în vârstă de 22 de ani arestat a fost cel care a tras, avea o armă și muniție. Cred că suspectul nu a avut complici, dar că până când această informație nu este sigură, nu poate fi exclusă”, a declarat Soren Thomassen, în cadrul conferinței de presă.

La treizeci de minute de la primirea apelului, . Mai multe victime au fost transportate la unitatea sanitară. A fost chemat personal suplimentar pentru a gestiona situația.

Spații special amenajate pentru suportul victimelor

Pentru cei aflați în stare de șoc, a fost creată o celulă de criză și un centru de îngrijire psihologică. De asemenea a fost deschisă o linie telefonică pentru victime. Poliția a anunțat și amenajarea unui loc, în care victimele vor putea mărturisi cele văzute.

Într-o duminică seară, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a transmis un mesaj răniților, rudelor lor și celor îndoliați, precum și „tuturor danezilor care au fost afectați de aceste evenimente înfricoșătoare”.

„Toți am fost scoși cu brutalitate din atmosfera verii strălucitoare care tocmai începuse. Este de neînțelesără sens. Capitala noastră frumoasă și de obicei atât de sigură a fost schimbată într-o fracțiune de secundă”, a spus Frederiksen.

Un mesaj de compasiune a transmis și Casa Regală a Danemarcei: „Gândurile noastre și cea mai profundă compasiune sunt către victime, rudele lor și toți cei afectați de tragedie”

Solidaritatea și-a exprimat și Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola: „Mă gândesc la toți cei din #Copenhaga în această seară, după informațiile îngrozitoare despre mai multe persoane ucise în atacul dintr-un centru comercial. Danemarca, suntem alături de tine” a scris ea pe Twitter.

Dintre cei aflați în centrul comercial, majoritatea intenționau să meargă la un concert al lui Harry Styles, eveniment care a fost anulat din motive de securitate.