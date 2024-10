Dansul mirilor în buncăr în Ierusalim. Bombardamentele cu rachete din Israel nu au speriat un cuplu (VIDEO)

Bombardamentele Iranului asupra Israelului nu a oprit un cuplu de americani din a-și sărbători nunta. Aceștia au făcut dansul mirilor, în buncăr, în timp ce se auzeau exploziile și sirenele de afară.

Doi americani din Colorado au decis ca atacul Iranului asupra Israelului să nu le oprească motivul de sărbătoare. Aceștia au sosit în Ierusalim pentru nunta lor într-o capelă din oraș, apoi petrecerea ar fi fost sărbătorită la un hotel istoric administrat de Vatican, informează

Dar, din cauza atacului cu 180 de rachete, mirii și invatitații au fost nevoiți să se adăpostească într-un buncăr. Cu toate acestea, mirii au făcut dansul special sub privirile invitaților lor, chiar dacă afară răsunau explozii și sirene.

Momentul a fost surprins de unul dintre invitați, iar internauții nu au ezitat să reacționeze, fiind impresionați de acea scenă.

Khamenei nu oprește iubirea”, a spus un utilizator.

Iran couldn’t stop the joy at this Jerusalem wedding even for a moment. ❤️

— Saul Sadka (@Saul_Sadka)