De ce Ursula von der Leyen a cerut amânarea prezentării noii sale echipe de comisari europeni

Purtătoarea de cuvânt adjunctă a Parlamentului European, Delphine Colard, a anunțat că discuţia privind structura viitorului executiv comunitar, prevăzută iniţial pentru ziua de miercuri, 11 septembrie, va avea loc marţi, 17 septembrie, la Strasbourg.

Ursula von der Leyen urma să discute cu Președinta Parlamentului European și președinții grupurilor politice din PE (Conferința Președinților / COP) structura și portofoliile propuse pentru viitoarea Comisie Europeană miercuri, 11 septembrie, la ora 8.

„La solicitarea Comisiei Europene, discuția privind structura viitoarei CE (prevăzută inițial pentru mâine), va avea loc marți, 17 septembrie, la ora 9:00 CEST, la Strasbourg”, a comunicat, marți, pe platforma X, purtătoarea de cuvânt adjunctă a Parlamentului European, Delphine Colard.

At the request of the , the presentation by President of EC structure and portfolios to EP leaders will take place on 17th of September at 9 am CEST in Strasbourg.

Parliament stands ready to open the confirmation hearings process.

🧵1/2

— Delphine Colard (@DelphineColard)