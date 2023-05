De necrezut! Ce a găsit un bărbat în vasul de WC atunci când a intrat în baie / „Încercam să-mi fac curaj să...”

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a trăit un șoc, după ce a mers la baie și a găsit în vasul de WC o iguană, potrivit Adevărul.ro.

Când a mers la baie, John Riddle a observat că ușa, care dă spre terasa piscinei, a fost lăsată deschisă. Odată intrat în încăpere, a fost șocat să observe în vasul WC-ului nimic altceva decât o iguană, potrivit sursei citate.

„Am crezut că sunt în Jurassic Park sau ceva de genul ăsta. Stropea și șuiera la mine. M-am speriat – nu sunt un fan al reptilelor”, a declarat el pentru 7News.

SCALY INTRUDER: Hollywood resident John Riddle came too close for comfort with an iguana he found splashing around in his toilet bowl. When he walked over to get a closer look, the startled reptile hissed at him.

— WSVN 7 News (@wsvn)