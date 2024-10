Donald Trump a servit cartofi prăjiți electorali acuzând-o între timp pe Kamala Harris că minte când spune că ar fi lucrat la un fast-food (VIDEO)

Trump a fost în spatele tejghelei de la un McDonald’s într-un eveniment de campanie destul de calm – dar fostul președinte n-a încetat să o a acuze pe Kamala Harris că a mințit când a spus că a lucrat într-o sucursală din California a unui restaurant fast-food în timpul anilor de facultate, o experiență pe care candidata democrată a descris-o ca fiind informativă.

În timp ce servea cartofi prăjiți jurnaliştilor din Pennsylvania, s-a referit la adversara sa drept „Kamala mincinoasa” și a spus că cele 15 minute pe care le-a petrecut el cât a prăjit cartofii înseamnă că a lucrat la McDonald’s mai mult decât a lucrat ea vreodată, anunță .

În replică, cei care se ocupă de Campania Harris spun că Trump este „disperat” și „tot ce știe să facă este să mintă” – dar fostul președinte pare să creadă că se poate folosi de povestea cu fast-food-ul pentru a pune la îndoială încrederea în vicepreședintă.

Trump, un cunoscut fan al fast-food-urilor şi un germofob notoriu, şi-a exprimat uimirea că nu a trebuit să atingă cartofii cu mâinile.

„Este nevoie de o mare expertiză, de fapt, pentru a-i prăji bine şi rapid”, a spus Trump zâmbind, punându-şi deoparte sacoul şi purtând un şorţ peste cămaşă şi cravată.

“Now I have worked at McDonald’s. I’ve now worked for 15 minutes more than Kamala. She never worked here.”

