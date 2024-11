Donald Trump, acuzat de o fostă candidată la Miss Elveția că ar fi hărțuit-o. „A sărit peste mine. A încercat să-mi ridice rochia”

Beatrice Keul, în vârstă de 53 de ani, visa la o viață în lumina reflectoarelor, așa se face că în 1993, aceasta a zburat în SUA la invitația lui Donald Trump. În loc să își clădească cariera la care visa în America, femeia a trecut printr-unul dintre cele mai întunecate capitole din viața ei.

În 1992, Beatrice Keul a câștigat bronzul la concursul Miss Elveția și a ajuns în finala competiției Miss Europa. Un an mai târziu a primit o invitație, de la nimeni altul antreprenorul Donald Trump, atunci în vârstă de 47 de ani.

Pe 14 noiembrie 1993, Beatrice a ajuns în New Jersey, acolo unde a fost cazată la Hotelul Plaza din New York.

„Am fost la un prânz de presă cu aproximativ 60 de invitați”, spune Beatrice Keul, pentru .

La prânz a fost prezent și Jeffrey Epstein, bancherul de investiții a cărui caz de exploatarea sexuală a minorilor a făcut înconjurul lumii.

„Deodată, un angajat a venit la mine și mi-a spus că Trump ar dori să mă vadă în privat”, a povestit Beatrice.

Întrucât avusese deja o conversație lungă cu bărbatul, lui Keul nu i s-a părut nimic suspect.

„Trump era un nume cunoscut pe atunci, aveam încredere în oamenii din jurul lui și eram orbită”, a mai spus femeia.

Acuzațiile aduse lui Donald Trump, cu doar câteva zile înainte de alegeri

Cei doi au urcat în camera lui Donald Trump, iar fostul model elvețiam mărturisește că nu a anticipat nicio secundă ce urma să se întâmple.

„M-am gândit în sinea mea că o să fie vorba despre o cafea și o prăjitură”, mărturisește Beatrice.

Însă cum au ajuns în cameră, Trump ar fi sărit pe ea, sărutând-o și atingând-o fără consimțământul acesteia.

„Când am intrat, a sărit peste mine. Nu eram pregătită. Am încercat să fac tot ce am putut să scap de el. M-a sărutat pe buze și pe gât. A încercat să-mi ridice rochia. Îmi prindea și atingea corpul oriunde putea. Sunt foarte înaltă, am 1.85 metri. Cred că înălțimea și forța mea m-au salvat”, a spus ea și a explicat că l-a făcut să se oprească, spunându-i „hai să vorbim mai întâi”, potrivit Libertatea.

Acum a revenit în lumina reflectoarelor, după zeci de ani de tăcere. Elvețiana și-a scris memoriile cu un jurnalist din Elveția, însă nu este clară data la care va fi publicată cartea.

Acuzațiile sunt negate de secretarul de presă al lui Trump

Secretarul de presă al lui Trump, Karoline Leavitt, neagă acuzațiile, descriindu-le drept „false”. Karoline Leavitt spune că aceste mărturisiri sunt menite să distragă atenția de la acuzațiile aduse soțului Kamalei Harris, Doug Emhoff, în vârstă de 60 de ani.

„Acuzații false ca acestea sunt un deserviciu pentru femeile care sunt cu adevărat victime ale agresiunii, precum femeile din trecutul lui Doug Emhoff”, a spus Leavitt.

Bătrânul de 60 de ani este acuzat că și-a lovit în față iubita de atunci în mai 2012.