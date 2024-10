Donald Trump i-a spus nepotului său să-și lase fiul cu dizabilități să moară, apoi să se mute în Florida. Întâmplarea, povestită de Fred Trump în noua sa carte

Donald Trump i-a spus nepotului său, Fred Trump al III-lea, că ar trebui să-și lase fiul cu dizabilități să moară, apoi să se mute în Florida. Dezvăluirea apare în cartea „All in the Family: The Trumps and How We Got This Way („Toți în familie: Familia Trump și cum am ajuns așa”), scrisă de Fred Trump și care va fi publicată săptămâna viitoare.

Fred Trump, noi dezvăluiri despre candidatul republican la Casa Albă

Potrivit , care a intrat în posesia volumului, Fred Trump al III-lea povestește că, în 2020, l-a sunat pe Donald Trump și l-a rugat să-l ajute cu costurile de îngrijire ale lui William.

„Nu știu… nu te recunoaște. Poate ar trebui să-l lași să moară și să te muți în Florida”, i-a răspuns Donald Trump.

Fred a precizat că a fost șocat de cele auzite, dar n-ar fi trebuit să-l mire deoarece unchiul său făcuse o remarcă similară în același an, la o întâlnire din Biroul Oval cu medici și susținători ai drepturilor persoanelor cu dizabilități.

„Oamenii aceia… Starea în care se află, toate cheltuielile, poate că astfel de oameni ar trebui să moară”, a spus Donald Trump atunci.

Fred a scris că după ce a auzit aceste vorbe a ieșit din Biroul Oval și a plecat.

Iar după ce i-a cerut din nou ajutorul pentru tratarea lui William, Donald Trump i-a dat un răspuns similar.

Donald Trump, acuzat și de rasism

În aceeași carte, nepotul s-a referit și la

Fred și-a amintit că Donald Trump, la începutul carierei sale imobiliare în New York, a folosit un cuvânt insultător, nervos de daunele aduse unei mașini la care ținea.

„’Negri’, îmi amintesc că a spus dezgustat. ‘Uite ce au făcut negrii’”, a scris Fred Trump, descriind izbucnirea rasistă a unchiului său.

Fred Trump al III-lea e un director imobiliar de succes în New York și e căsătorit cu Lisa, un militant pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.