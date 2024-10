Donald Trump intensifică retorica anti-imigrație și cere pedeapsa cu moartea (VIDEO)

Donald Trump a susținut un discurs antimigrație șocant în timpul unui miting în Aurora, Colorado, descriind migranții drept criminali periculoși și cerând pedeapsa cu moartea pentru cei care ucid cetățeni americani, potrivit Acesta a avut loc în contextul campaniei sale pentru alegerile din 5 noiembrie, unde își propune să o învingă pe candidata democrată, Kamala Harris.

➡️ promised that “upon taking office …[he will] hunt down, arrest and deport every last illegal alien gang member”

➡️ called “for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer”

