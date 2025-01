Două activiste de mediu au vandalizat mormântul lui Charles Darwin. Îngrijorarea asupra căreia au vrut să atragă atenția (VIDEO)

din organizația Just Stop Oil au vandalizat mormântul lui Charles Darwin din Westminster Abbey pentru a atrage atenția asupra încălzirii globale.

Cele două femei, una de 66 de ani și cealaltă de 77 de ani, au avut spray-uri de culoare portocalie pe care le-au folosit pentru a scrie pe mormântul fostului biolog „1,5 înseamnă moarte”, conform

Ele au vrut să atragă atenția asupra depășirii pragului încălzirii globale cu 1,5 grade.

„2024 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată. Am depășit pragul de 1,5 grade care ar fi trebuit să ne protejeze. Milioane de oameni sunt strămutați, California este în flăcări și am pierdut trei sferturi din toată fauna sălbatică din anii 1970.

Darwin s-ar răsuci în mormânt dacă ar afla că ne aflăm în mijlocul celei de-a șasea extincții în masă. Planurile guvernului ne vor duce la o încălzire de peste 3 grade. Acest lucru va distruge tot ceea ce iubim”, a spus una dintre activistele de mediu.

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL PAINT CHARLES DARWIN’S GRAVE

🔥 This action follows the news on Friday that the world has smashed through the „safe” 1.5 degrees of warming limit agreed by world leaders.

☠️ 1.5 is dead. What will you do next?

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil)