Două nave au luat foc după un atac cu rachete în largul coastelor Yemenului

Două nave au luat foc după ce au fost lovite de proiectile în largul coastelor orașului Aden din Yemen. Incidentul a fost raportat duminică de două agenții maritime britanice, conform Reuters.

Firma britanică de securitate Ambrey a declarat că o navă de marfă, sub pavilion Antigua și Barbuda, a fost lovită de un proiectil la 83 de mile marine sud-est de Aden și a luat foc. Incendiul a fost ulterior stins.

United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a primit un raport de la căpitanul unei nave cu privire la un incident similar la 80 de mile nautice sud-est de Aden. În raport se menționa că nava se îndrepta spre sud-vest, de-a lungul Golfului Aden, cu o viteză de 8,2 noduri, când stația din față a fost lovită de o rachetă, declanșând un incendiu care a fost stins ulterior. A doua rachetă observată nu a lovit nava, iar persoane aflate la bordul unor ambarcațiuni mici din apropiere au deschis focul asupra navei în timpul incidentului. Ambrey a precizat că nava a schimbat cursul și a mărit viteza, fără a raporta răniți.

Two ships catch fire after apparent missile strikes off ’s Aden via

— Ruthαnαsıα #Palestine #BDS #UniteAgainstZionism ✊✌ (@Ruthanasia)