Drone ale Rusiei observate deasupra satelor din Republica Moldova. Ministrul de externe, Mihai Popșoi: Condamnăm cu fermitate încălcarea spațiului aerian (VIDEO)

„Condamnăm cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către rachetele și dronele Rusiei care vizează astăzi infrastructura critică a Ucrainei. Exploziile din apropierea frontierei noastre și observarea dronelor care zboară la joasă altitudine pe deasupra satelor subliniază riscurile la adresa cetățenilor noștri din partea războiului brutal al Rusiei”, a declarat Mihai Popșoi în postarea de pe X.

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war.

— Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi)