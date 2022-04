Efectul distrugerii unui pod vital peste Nistru: ”Accesul la o parte din regiunea Odesa va fi posibil doar de-a lungul graniței cu Moldova” (VIDEO)

Întrebat de Andreea Moraru la Știrile B1 TV ce crede despre , Cristian Diaconescu, fost șef al diplomației române, : „Este o provocare grosolană, nimeni nu are absolut niciun fel de dubiu din această perspectivă. În mod evident, ceea ce de mult se cunoaște, există două direcții pe care Moscova le consideră strategice în ceea ce privește Republica Moldova și zona separatistă transnistreană. Pe de o parte, încearcă să semnalizeze Alianței Nord-Atlantice faptul că s-ar putea apropia, pe acest coridor, spre România, deci spre Alianță, încearcă să fie provocatori din acest punct de vedere”.

Video of a Russian missile strike on a bridge in Odesa.

— Rob Lee (@RALee85)