„Ei nu au Dumnezeu, nu au suflet”. Ce spune o sportivă olimpică din Ucraina despre ruși (FOTO)

Ucraineanca Anzhelika Terliuga, medaliată cu argint la karate, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a vorbit despre atrocitățile comise de trupele ruse în țara sa.

„Încă o victorie pentru țara mea. Fiecare victorie, oricât de mică ar fi, ne face mai puternici. E greu să spun ce simt… E stresant să concurez în timp ce familia mea nu e în siguranță”, a scris Anzhelika Terliuga pe Instagram, după ce a participat la o competiție în Portugalia.

Ea a susținut apoi că, fix cu o zi înaintea finalei, rușii au atacat Odesa, orașul în care s-a născut. O rachetă a lovit un bloc, mai multe persoane fiind ucise, inclusiv un bebeluș de trei luni, mama și bunica sa.

„Iar asta s-a întâmplat chiar în perioada Paștelui!

Rușii sărbătoresc, în timp ce ucrainenii trăiesc tragedii zi de zi. Ne omoară în fiecare zi, cu brutalitate, ne fură din case, ne distrug țara, ne iau pământul, ne ocupă orașele.

Ei nu au Dumnezeu, nu au suflet, nu au sentimente”, a mai scris Anzhelika Terliuga.

Cel puțin opt oameni au murit în atacul comis de ruși, de Paște, în orașul Odesa. Printre victime e și o fetiță de trei luni, mama și bunica acesteia.

Mother, daughter and granny. All three killed today in Odesa. Happy Easter, Mr.putin. The Heaven will never accept you.

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel)