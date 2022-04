Încă o rachetă a lovit podul care leagă Odesa de extremitatea sud-vestică a Ucrainei. Autoritățile ucrainene tocmai începuseră să îl repare după atacul de marți (FOTO)

Șeful rețelei de căi ferate din Ucraina, Oleksandr Kamîșin, spune că încă o rachetă a lovit podul rutier și feroviar care leagă Odesa, oraș-port la Marea Neagră, de extremitatea sud-vestică a țării, transmite .

„Astăzi la 6:45 AM a avut loc un al doilea atac cu rachetă la același pod peste estuarul Nistrului, în regiunea Odesa”, a menționat oficialul ucrainean, care susține că niciun angajat al căilor ferate ucrainene nu a fost rănit.

