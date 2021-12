Elon Musk, CEO-ul Tesla, consideră „să demisioneze” după ce a vândut acțiuni în valoarea de 963 milioane de dolari

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a transmis pe Twitter, vineri, că se gândește să demisioneze de la conducerea Tesla, conform AFP.

Anunțul făcut de Musk vine la câteva ore după ce acesta și-a vândut o parte din acțiunile companiei Tesla.

Joi seară, cea mai bogată persoană din lume a vândut peste 934.000 de acțiuni Tesla, potrivit documentelor depuse la autoritățile de reglementare bursieră din Statele Unite. Toate acțiunile vândute de Musk valorau la momentul acela 963 de milioane de dolari.

„Mă gândesc să renunț la slujbă și să devin un influencer cu normă întreagă wdyt”, a transmis Musk pe Twitter.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt

— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021