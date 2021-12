Elon Musk, CEO-ul Tesla, propune o limită de vârstă pentru politicienii din SUA: „Poate puțin sub 70 de ani”

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat pe rețelele sociale că ar fi mai bine să se introducă o limită de vârstă pentru persoanele ce se află în politica din Statele Unite. Musk a declarat că 70 de ani ar fi o vârstă rezonabilă pentru pensionarea politicienilor.

„Să stabilim o limită de vârstă, după care va fi imposibil să candidezi la funcții politice. Poate puțin sub 70 de ani”, a scris Musk pe Twitter .

Let’s set an age limit after which you can’t run for political office, perhaps a number just below 70 …

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2021