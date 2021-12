Elon Musk, CEO-ul Tesla, va plăti peste 11 miliarde de dolari sub formă de taxe și impozite guvernului SUA

Elon Musk, cea mai bogată persoană din lume și director executiv al Tesla Inc. , a declarat pe Twitter că va plăti mai mult de 11 miliarde de dolari în impozite în acest an, o sumă care ar putea constitui o plată record către Serviciul Fiscal al SUA, relatează publicația Bloomberg.

După ce Musk a fost ales „Personalitatea Anului” de către Revista TIME, foarte mulți utilizatori Twitter l-au blamat pe Elon Musk că nu plătește taxe pentru profitul pe care acesta îl obține din companiile sale, Tesla și SpaceX.

Miliardarul s-ar putea confrunta cu o taxă de peste 10 miliarde de dolari pentru 2021 dacă își exercită toate opțiunile care urmează să expire anul viitor.

Taxa neobișnuit de mare vine după ce Musk a exercitat aproape 15 milioane de opțiuni și a vândut milioane de acțiuni pentru a acoperi taxele aferente tranzacțiilor respective. Acest lucru a avut loc în urma unui sondaj Twitter de luna trecută, când i-a întrebat pe adepți dacă ar trebui să vândă 10% din participația sa la producătorul de mașini electrice, ale cărui acțiuni au crescut cu peste 2.300% în ultimii cinci ani.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

Un raport al ProPublica din iunie spunea că Musk a plătit puțin impozit pe venit în raport cu averea sa uriașă. Dar el a respins această caracterizare, spunând că nu trage un salariu nici de la SpaceX, nici de la Tesla și că plătește o cotă efectivă de impozitare de 53% pentru opțiunile pe acțiuni pe care le exercită. El a adăugat că se așteaptă ca taxa de impozitare să crească anul viitor.

Musk a spus la începutul acestei luni că va plăti mai multe taxe decât orice american din istorie anul acesta. Acesta a fost un răspuns la un alt tweet al senatorului de Massachusetts Elizabeth Warren, care a folosit premiul „Persoana anului” a lui Musk Time Magazine pentru a-l blama pentru impozitele sale neplătite.

And if you opened your eyes for 2 seconds, you would realize I will pay more taxes than any American in history this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021