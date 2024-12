Andreea Bănică și prietenele sale, date afară dintr-un restaurant: „Penibil absolut. Mai penibil de atât nu se poate”

Andreea Bănică a povestit experiența „foarte urâtă și proastă” pe care ea și prietenele ei au avut-o într-un restaurant din Capitală. Cântăreața a spus că niciodată nu a mai pățit așa ceva.

Cântăreața Andreea Bănică și prietenele ei, dată afară din restaurant

„În seara asta am avut o experiență foarte urâtă și proastă. Am ieșit împreună cu fetele, prietenele mele, la masă, la Casa Mița Biciclista, unde toată lumea se adună să facă poze. Atenție, am rezervat o masă de 8-9 fete câte am fost, să ne simțim bine, să ne distrăm, să mâncăm ceva bun. După 2 ore și jumătate, 3 aproape, ni s-a spus că au o altă rezervare pe acea masă și că trebuie să părăsim localul, să ne grăbim.

Deci, penibil absolut. Mai penibil de atât nu se poate”, a povestit Andreea Bănică pe Instagram, potrivit

Artista a mai susținut că a mers în foarte multe restaurante din întreaga lume, dar așa ceva n-a mai pățit: „Pe mine m-a bufnit râsul, am zis că poate nu aud…”.