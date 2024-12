Oana Ioniță, fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor, dezvăluiri triste după divorț: „În fostul meu soț a explodat un monstru pe care nu-l puteam controla”

, fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor, a povestit prin ce trece după divorțul de fostul ei soț, Florin Butnaru.

Cei doi au fost căsătoriți și au împrreună un . Oana mai are o fată dintr-o relație anterioară. După divorț, Oana a rămas cu fata, iar Florin s-a mutat cu băiatul.

Dansatoarea a mărturisit că după despărțire, a ajuns să trăiască un calvar, pentru că nu mai are o legătură strânsă cu fiul ei.

Băiețelul s-a răcit de mama lui, după ce s-a mutat în casa tatălui. Din această cauză, Oana Ioniță suferă enorm. Ea susține că nici acum nu știe cum arată camera unde doarme copilului ei, iar de multe ori primește refuzuri din partea lui Max, potrivit .

„În fostul meu soț a explodat un monstru pe care nu-l puteam controla”

Fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor susține că fostul ei soț s-a transformat atunci când între ei a intervenit subiectul divorțului.

„Atunci când te desparți de cineva, să nu crezi vreodată că acel cineva o să fie cel care a fost înainte. Atunci o să scoată toate armele pentru a se apăra. Fiecare scoate ce e mai rău.

În fostul meu soț a explodat un monstru pe care nu-l puteam controla. Nici măcar comunicarea sau înțelegerea de a merge mai departe separat. Nu mi-am dorit ca Max mare să fie Max care să-mi reproșeze: „Știi, mami, n-ai fost lângă mine”.

Nu fac asta ca să-i demonstrez lui că mama e lângă el. O fac pentru mine. Eu nu știu nici acum cum arată camera lui, unde doarme. Îmi spune și acum „nu”. N-o să se schimbe probabil așa de ușor”, a declarat vedeta, la .

Motivul pentru care Oana Ioniță și Florin Budnaru au divorțat

Oana a spus de la ce au pornit discuțiile și cum de au ajuns să divorțeze. Vedeta TV a simțit că lucrurile nu mai funcționează între ei. Potrivit decarațiilor sale, bărbatul s-ar fi comportat mai rece cu fiica ei, iar coregrafa și-a dat seama, în cele din urmă, că „sângele apă nu se face”. Pentru că bărbatul ar fi fost tată doar pentru băiatul lui, Oanei nu i s-ar fi părut corect acest lucru.

„A fost tată pentru Isabel până a apărut Maxim. Pentru Isabel era, dar nu era același sentiment. Făcea lucruri pentru ea, eram în aceeași casă. Am simțit că până a venit Maxim eram toți trei și era implicat. Dar cred că sângele apă nu se face. Am avut discuții pe tema, dar, așa cum mi-a zis, Isabel era mai apropiată de mine și de buni.

Mama mea a locuit, până acum patru ani, când ne-am mutat într-o casă, doar noi patru. Noi ne-am dorit să stăm împreună, fără să… Mai existau discuții, ne-am dorit locul nostru. Teoretic trebuia să fie foarte bine. Încă mai aveam de plătit rate și trebuia să mai muncesc.

Nu știu dacă casa era de vină, dar noi am fost foarte bine înainte să ne mutăm în casa aia. Ține de energia locului. Mai e o explicație, atunci când am fost doar noi doi, am ajuns să ne cunoaștem. Până să ne mutăm, dormeam toți trei, am zis că fiecare poate să aibă spațiul lui. Maxim avea 6-7 ani. Am zis să dorm cu Isabel până ne acomodăm și Maxim a rămas cu Florin și ne tot mutam”, a povestit Oana Ioniță în urmă cu ceva timp la .