Elon Musk, ironii la adresa lui Justin Trudeau: „Fată, nu mai ești guvernatorul Canadei, așa că nu contează ce spui”

Miliardarul american Elon Musk l-a luat peste picior pe premierul canadian Justin Trudeau, care recent a anunțat că din această funcție. Musk a reacționat în contextul în care Donald Trump, președintele-ales al SUA, pretinde tot mai des că țara lui Trudeau ar trebui și că Trudeau însuși e „guvernator”.

Donald Trump a susținut de mai multe ori, inclusiv pe platforma X, că „ar fi o idee grozavă” să devină Canada al 51-lea stat al SUA.

Justin Trudeau a reacționat tot pe X: „Nu există nicio șansă – Canada n-o să fie parte a SUA. Lucrătorii și comunitățile din ambele noastre țări beneficiază de faptul că suntem cel mai mare partener comercial și de securitate”.

Elon Musk a replicat, ironizându-l pe Trudeau: „Fată, nu mai ești guvernatorul Canadei, așa că nu contează ce spui”.

