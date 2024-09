Evacuare de urgență la Versailles. Un incendiu a izbucnit la acoperișul clădirii (VIDEO)

A fost panică la unul dintre cele mai vizitate atracții turistice din Franța, iar vizitatorii au fost evacuați de urgență.

Un incendiu a izbucnit la nivelul acoperișuluiui unde se efectuau lucrări de renovare, iar incidentul a speriat atât administratorii, cât și turiștii, conform

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri. Purtătorul de cuvânt al acestora a dăugat că nu există pagube și flăcările au fost stinse în scurt timp.

❗🔥🇫🇷 – The️ iconic Palace of Versailles is currently on fire beneath the city of Paris.

The roof caught fire, prompting the immediate evacuation of visitors and palace staff.

Firefighters are committed to controlling the fire.

The cause of the fire has not yet been…

