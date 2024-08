Explozie urmată de un incendiu puternic la o fabrică de artificii din India / Cel puțin 7 persoane au murit, iar alte 75 au fost rănite (VIDEO)

O marți, 6 februarie, la o fabrică de artificii din statul indian Madhya Pradesh. În urma tragicului eveniment, șapte persoane au murit, iar altele 75 au fost rănite.

Un oficial de la spitalul din districtul Harda, care a decis să rămână anonim, a mărturisit că „Putem confirma până acum șapte decese”.

„Am internat 65 de persoane rănit și am transferat alte 10 la un spital mai mare”, a adăugat el.

În imaginile publicate de canalele de televiziune indiene se puteau observa flăcările puternice de după explozia produsă la . Pentru lichidarea incendiului și evacuarea răniților, la fața locului au fost trimise zeci de ambulanțe, elicoptere ale armatei și 15 mașini de pompieri.

BREAKING: 7 dead, 75 injured in massive explosions in firework factory in Madhya Pradesh, India.

„Cel puţin opt persoane au fost rănite foarte grav. Suntem aici la faţa locului şi ne concentrăm pe salvarea şi transferul oamenilor către spitale, aşa că nu putem confirma imediat numărul deceselor”, a declarat Kailash Chand Parte, un oficial al districtului, potrivit Agerpres.

„Până acum, am reuşit să salvăm în jur de 70 până la 75 de persoane care au fost rănite. Toate au fost transportate de urgenţă la spitalele guvernamentale locale”, a mai spus el.

Big explosion in Harda’s firecracker factory in Bairagarh.

Many people feared being trapped inside, ambulance and fire brigade on the spot.

— IndiaToday (@IndiaToday)