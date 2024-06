Explozii în zona uzinei Azovstal din Mariupolul ocupat de ruși (VIDEO)

Au fost raportate explozii în orașul Mariupol, ocupat de ruși, vineri seară, potrivit videoclipurilor de pe rețelele de socializare și a oficialilor. Nu este clar ce anume a provocat exploziile, scrie CNN.

Consiliul orășenesc Mariupol destituit a declarat într-o postare pe Telegram că au avut loc lovituri la oțelăria Azovstal, care se află acum sub controlul Rusiei.

„Așteptăm vești bune”, a spus consiliul în postarea pe rețelele de socializare.

Între timp, vineri seara au venit bombardamente din partea deținută de Ucraina, potrivit Centrului Comun pentru Control și Coordonare al Republicii Populare Donețk (DPR), susținut de Rusia.

Centrul a spus că armata ucraineană a lansat două rachete cu rază lungă de acțiune la Mariupol, dinspre nord-vest, în jurul orei 20:10. (1:10 p.m. ET).

Videoclipurile pe rețelele de socializare postate de conturi neoficiale arată o pană de fum văzută deasupra Mariupolului. Un canal local Mariupol Telegram a postat o imagine cu o lovitură asupra orașului Mariupol, pe care CNN a localizat-o pe locul fabricii siderurgice Azovstal.

Mariupol a devenit un punct important de trecere pentru forțele ruse din sudul Ucrainei, iar convoaiele militare rusești trec frecvent prin el.

