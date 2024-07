Furtuna Pierrick a făcut ravagii în Franța și Regatul Unit. Multe orașe, sub ape (VIDEO)

a făcut ravagii în Marea Britanie și Franța. Mai multe orașe sunt sub ape, iar oamenii s-au urcat pe mașini pentru a se salva din calea puhoaielor. În același timp, în Austria a fost vreme de vară cu 30 de grade Celsius. Luna martie a fost cea mai călduroasă din istorie, iar temperatura medie din ultimee 12 luni a fost cu un grad și jumătate mai mare dață de era preindustrială.

În Marea Britanie s-au emis peste 300 de , iar rafalele de vânt au atins chiar și 120 de kilometri pe oră. Regiunea Essex a fost cea mai afectată de furtună, iar apa a inundat principalele căi de acces spre insula Mersea. Oamenii s-au urcat pe mașinii pentru a se feri de puhoaie. Cel puțin 20 de autoturisme au fost blocate până la sosirea pompierilor, conform

Here comes the rain again

În regiunea Littlehampton, peste 200 de persoane au fost evacuate, iar una dintre ele a ajuns la spital cu semne de hipotermie. Râul Arun a ieșit din matcă și a inundat tot orașul.

5 departamente din Franța au fost sub cod portocaliu de valuri imense, iar parterele apartamentelor din unele blocuri au fost inundate. Oamenii au încercat să protejeze casele cu saci de nisip.

France: Large waves and coastal flooding in Saint-Melo in Brittany due to storm Pierrick. At least three departments are on alert due to strong waves and coastal flooding.

