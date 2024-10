George Clooney i-a cerut lui Joe Biden să renunțe la cursa pentru Casa Albă. Motivul invocat de starul de la Hollywood

Starul George Clooney i-a cerut lui Joe Biden să renunțe la cursa pentru Casa Albă. Autointitulat „democrat pe viață”, Clooney a scris într-un editorial pentru The New Tork Times că „Îl iubesc pe Jode Biden. Ca senator. Ca vicepreședinte și ca președinte. Îl consider un prieten și cred în el”, scrie .

George Clooney i-a cerut lui Joe Biden să se retragă din cursa pentru Casa Albă

„Cred în caracterul său. Cred în morala lui. În ultimii patru ani, el a câștigat multe dintre bătăliile cu care s-a confruntat. Dar singura bătălie pe care nu o poate câștiga este lupta împotriva timpului”, a mai scris starul de la Hollywood.

După prestația dezatruoasă din cadrul dezbaterii cu Donald Trump, la cursa pentru Casa Albă. „Donald Trump este pe cale, cred, să câștige aceste alegeri, și poate chiar să le câștige cu o victorie covârșitoare, și să ia cu el Senatul și Camera”, a declarat senatorul democrat Michael Bennet într-un interviu pentru CNN.

Deși l-a putea face să renunțe la cursa pentru Casa Albă, actorul George Clooney a scris că „Este vorba despre vârstă. Nimic mai mult. Dar, de asemenea, nimic care poate fi inversat. Nu vom câștiga în noiembrie cu acest președinte”.

„Putem să ne ascundem capul în nisip și să ne rugăm pentru un miracol în noiembrie, sau putem spune adevărul”, a mai spus el.

Starul de la Hollywood a susținut că schimbarea candidatului ar fi „murdară”, dar în același timp este de părere că aceasta ar „anima partidul nostru și ar trezi alegătorii care, cu mult înainte de dezbaterea di iunie, se retrăseseră deja”.

Articolul a fost intitulat: „Îl iubesc pe Joe Biden. Dar avem nevoie de un nou candidat”, și se încheia spunând că Biden a fost un „erou” pentru că l-a învins pe Trump în alegerile anterioare.