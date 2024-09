Germania avertizează că Republica Moldova ar putea fi următoarea dacă pică Ucraina

Sprijinul pentru Ucraina garantează supraviețuirea statului vecin Republica Moldova, a declarat ministrul german al afacerilor externe, Annalena Baerbock, marți, într-o conferință despre preocupările legate de ingerințele tot mai ample ale Rusiei în regiune, relatează .

Republica Moldova ar putea fi următoarea dacă pică Ucraina, avertizează Germania

„Tot ceea ce facem pentru a sprijini Ucraina înseamnă și încurajarea stabilizării în legătură cu Moldova. E clar care este cea mai mare îngrijorare a oamenilor de acolo: dacă pică Ucraina, Moldova este următoarea țară la rând”.

Șefa diplomației germane a efectuat o vizită la Chișinău pentru Platforma de Parteneriat pentru Republica Moldova, un format lansat în 2022 la inițiativa României, Germaniei și Franței. La eveniment au participat și omologii săi din România, Franța, Polonia, Țările de Jos și Lituania.

Platforma de Parteneriat pentru Republica Moldova a fost lansată după startul războiului din Ucraina

Platforma a fost inițiată după invazia Rusiei în Ucraina, fiind parte a unui efort mai amplu pentru stabilizarea economiei din Republica Moldova și pentru a o apăra de dezinformarea rusă.

Republica Moldova, o țară majoritar românofonă cu o comunitate mare de rusofoni, a alternat între guvernele pro-ruse și pro-occidentale după destrămarea Uniunii Sovietice, dar în prezent are o administrație puternic pro-occidentală. Moscova are staționate trupe în Transnistria, o regiune care aparține de jure Republicii Moldova, dar care de facto nu se află sub controlul Chișinăului.