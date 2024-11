Guvernul lui Netanyahu, despre victoria lui Donald Trump: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Trump”. Cum au reacționat Lukașenko, Farage și alți lideri de dreapta ai lumii

Miniștrii din guvernul premierului israelian Benjamin au sărbătorit miercuri, după anunțul și discursul lui Donald Trump care susține că r .

„Da, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Trump”, a scris ministrul Securității Naționale Itamar Ben-Gvir pe X. Bezalel Smitrich a spus: „Dumnezeu să binecuvânteze Israelul, Dumnezeu să binecuvânteze America”. Un alt membru al guvernului, ministrul Culturii, Miki Zohar, a declarat: „Așteptăm cu nerăbdare următorii patru ani”.

Între timp, premierul maghiar de dreapta, Viktor Orban, a sugerat că Trump este „pe calea către o victorie frumoasă”, după ce l-a susținut în mod deschis pe republican spre supărarea majorității liderilor europeni.

Și, pe măsură ce rezultatul a devenit mai clar, Orban a adăugat: „Cea mai mare revenire din istoria politică a SUA! Felicitări președintelui Donald Trump pentru enorma sa victorie. O victorie atât de necesară pentru lume.”

Președintele belarus Alexander Lukașenko l-a numit și el pe Trump câștigător la alegerile prezidențiale din SUA, a anunțat miercuri agenția de stat rusă RIA.

În Marea Britanie, liderul reformei din Marea Britanie, Nigel Farage, a spus: „A făcut-o din nou. Cea mai incredibilă revenire politică din viața noastră.”

