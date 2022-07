Haos și pe aeroportul din Frankfurt. Lufthansa a capitulat în fața numărului mare de turiști. Anunțul companiei (VIDEO, FOTO)

Revenirea turismului la cotele pre-pandemie a prins pe nepregătite aeroporturile și companiile aeriene, care efectiv nu fac față numărului tot mai mare de călători. , nervi și bagaje abandonate sunt în mai toate marile aeroporturi europene.

Personalul Lufthansa nu mai face față numărului de călători

Situația a ajuns până la nivelul în care pasagerii zborurilor Lufthansa, aflați pe aeroportul din Frankfurt, au fost „rugați frumos” să se descurce singuri, căci angajații companiei nu mai fac față.

„Informare pentru pasagerii zborurilor Lufthansa: Din cauza numeroaselor zboruri anulate, vă rugăm frumos să vă faceți propriile aranjamente pentru călătoria pe mai departe cu trenul sau pentru a rămâne la un hotel ori acasă. Rezervările din nou sau rezervările la hotel nu mai pot fi făcute de colegii noștri”, le-a transmis Lufthansa pasagerilor aflați pe aeroportul din Frankfurt.

Seen in Frankfurt Airport lately…. — Steffen, 👨🏼‍✈️ ❤️✈️ (@SteffenA380)

Consultantul în turism Răzvan Pascu turiștii să aibă bani în plus pregătiți pentru astfel de situații: „Deci daca ai zbor anulat sau intarziat, descurca-te singur, pentru ca noi nu mai facem față. Asadar, sfat: sa aveti mai multi bani la voi pentru toate calatoriile planificate in perioada urmatoare; nu se stie daca nu cumva veti avea nevoie de extra buget pentru ceva de genul”.

Potrivit , numeroase zboruri au fost anulate și pe aeroporturile din Düsseldorf și Koln.

Massive queue’s at Frankfurt airport this weekend and at most European airports — Roberto (@Roberto76963723)

AIRPORT PILEUP: Luggage piled up and passengers complained about lengthy delays at Frankfurt Airport on Friday following reports of ongoing delays at airports across Europe, the UK and the US. — CBS News (@CBSNews)

Just a small fraction of the bags has managed to lose at Frankfurt airport. Mine has been missing for two weeks now and has offered zero assistance. — matt brewer (@thebrewdawg)

Mii de bagaje abandonate pe aeroporturi

De altfel, numeroase zboruri au fost anulate în ultimele zile pe aeroportul din Frankfurt.

Valizele au fost lăsate lângă benzile transportatoare, iar călătorii și le-au luat singuri, căci personalul era insuficient. Unii au spus că au plecat mai departe fără bagaje.

Vacanțele oamenilor sunt afectate și de din companiile aeriene. Angajații cer salarii mai mari, dar și e nevoie de piloți, însoțitori de zbor și lucrători la sol.

Cel puţin 1.500 de bagaje au fost blocate și pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, după ce sistemul de sortare a valizelor a avut o defecţiune tehnică vineri. 15 zboruri au plecat Asta în contextul în care lucrătorii aeroportuari sunt în grevă și pe aeroporturile franceze.

Haos a fost și pe aeroporturile din Londra, Amsterdam, Hamburg, Dublin şi alte câteva mari oraşe europene.