Hotel ucrainean, bombardat. Doi jurnalişti au fost răniţi, iar un al treilea este dat dispărut sub dărămături

Un hotel din Kramatorsk, situat în estul Ucrainei, a fost bombardat de armata rusă sâmbătă seara. În urma incidentului, doi jurnaliști au fost răniți, iar un al treilea este dat dispărut, fiind, cel mai probabil, prins sub dărâmături. Cei trei jurnaliști afectați sunt cetățeni ai Ucrainei, Statelor Unite și Regatului Unit, potrivit

Late last night, a Russian Iskander-M missile struck a hotel in Kramatorsk, Donetsk region, where were staying foreign journalists.

One of them is still under the rubble. Two are injured: diagnosed with mine-blast trauma, brain contusion, a broken leg, and cut wounds.

— Tetyana Vysotska (Тетяна Висоцька) (@Ukrainews)