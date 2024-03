IDF susține că soldați de-ai lor au fost grav răniți, în Gaza, în timpul operațiunii eșuate de salvare a ostaticilor. Imagini dramatice cu militarii israelieni, care luptă cu teroriștii Hamas, într-o școală (VIDEO)

Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiramul Daniel Hagari, a transmis că doi soldați de-ai lor au fost răniți grav în timpul unei operațiuni de salvare a ostaticilor din Fâșia Gaza peste noapte, potrivit publicației .

„Trupele au atacat un loc al celor de la Hamas și au ucis câțiva teroriști, care au luat parte la răpirea și ținerea ostaticilor”, spune el.

El spune că operațiunea a eșuat și că niciun ostatic nu a fost salvat.

„Vom continua să acționăm în mai multe moduri, operațional și cu informații, cu Shin Bet, pentru a aduce toți ostaticii acasă și să obținem informații despre ei”, adaugă el.

IDF a lansat imagini dramatice cu trupele unității de elită LOTAR, care se luptă cu teroriștii Hamas, într-o școală din cartierul Shejaiya, din orașul Gaza, arată publicația .

Potrivit IDF, trupele Batalionului 74 al Brigăzii Blindate 188, împreună cu soldații LOTAR, au întâlnit o celulă Hamas în timp ce perchezitionau clădirea școlii.

