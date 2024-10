Imagini cu dezastrul din Spania, provocat de inundații. Românii care locuiesc în zonele afectate sunt îngroziți: „S-a format o tornadă” (GALERIE FOTO, VIDEO)

Ploile torențiale și grindina au făcut prăpăd în mai multe zone din . În principal, sudul și estul Spaniei au fost distruse de inundații. Un baraj s-a rupt, iar peste 50 de persoane și-au pierdut viața.

Ploile torențiale au făcut prăpăd în special regiunea Valencia, apoi acestea au dus la revărsarea mai multor râuri. Ca urmare, un baraj a cedat.

Mai mulți români au povestit cum s-au salvat în ultimul moment și cum au mers în zone mai înalte pentru a scăpa de pericolul șuvoaielor. Apele au ajuns până în subsoluri și la parterul blocurilor, unde au distrus bunurile oamenilor, conform

„A fost o chestiune de aproximativ 10-15 minute în care a s-a inundat absolut tot. Sunt mașini luate de apă, chiar și mașina mea a fost luată de apă din fața blocului. Apa a intrat chiar și în scările blocurilor, la noi a intrat până la a treia treapta, a fost de circa o jumătate de metru”, a spus Anca Albert, româncă din Valencia.

„Unde am eu o hală aproape de Valencia e a doua oară când suntem inundați, apa e la un metru îmi spun colegii ei sunt acolo blocați, așteptam să se retragă apele, autoritățile sunt aici, dar apa se retrage foarte încet. Am petrecut noaptea pe un pod peste o cale ferată, am găsit adăpost acolo mai multe vehicule. Au fost închise străzile chiar de autovehiculele pe care le-a luat apa și nu s-a mai putut circula. Vobeam cu un prieten mai ân vârstă care spunea că în viața lui nu a văzut așa ceva”, a mărturisit Virgil Ghiță, român stabilit în Spania.

„Undeva între zona Valencia și Murcia, s-au produs niște furtuni care, ca urmare, s-a format o . O tornadă care a răsturnat camioane. O persoană dispărută, un șofer de camion care, pur și simplu, nu a mai fost de găsit.”, a spus Cornelius Dobrescu, șofer de camion.

The death toll in the region of due to heavy rains and flooding has risen to 72, reports RTVE.

Social media and news sites continue to publish footage of the disaster.

