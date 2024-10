Incendiu dezastator după ce două nave petroliere s-au ciocnit în apropiere de Singapore. Care este bilanțul victimelor

Două nave petroliere s-au ciocnit și au luat foc în largul coastei . Echipe de invervenție din Malaezia și Singapore au fost mobilizate la fața locului.

Două petroliere au luat foc în apropiere de Singapore după ce s-au ciocnit, a anunțat vineri autoritatea maritimă și portuară (MPA) din Singapore. Toți membrii echipajelor au fost salvați, potrivit

„MPA a cerut navelor în tranzit să participe la căutarea şi salvarea echipajului”, a comunicat instituţia singaporeză, adăugând că fregata Supreme şi un elicopter militar acordă asistenţă.

Agenția maritimă din Malaezia (MMEA) a descris incidentul drept o „coliziune” și a trimis echipe de intervenție la fața locului. Incendiile au izbucnit pe nava Hafnia Nile, sub pavilion singaporez, și pe un alt petrolier, la aproximativ 55 de kilometri nord-est de insula Pedra Branca, cel mai estic punct al Singapore.

Echipajul navei Hafnia Nile era format din 22 de membri, iar cel al petrolierului Ceres avea 40 de oameni la bord. Toți membrii echipajelor au fost găsiți, iar doi marinari au fost transferați la spitalul general din . Detaliile despre starea lor de sănătate nu au fost încă făcute publice.

The Malaysian Maritime Enforcement Agency has activated a search operation to look for missing crewmen following the collision of two vessels in Johor.

“The vessels MT Hafnia Nile and MT Ceres 1 collided at 25 nautical miles northeast of Tanjung Balau,” says the MMEA.

